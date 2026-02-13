Rencontre entre le FDR et le PDS : Vers une unité d’action de l’opposition

Partager Facebook

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a rencontré une délégation du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) le 10 février 2026. Les deux organisations ont échangé sur la situation politique nationale et la situation organisationnelle de l’opposition, et ont constaté des convergences.

Selon le communiqué, Le FDR a invité le PDS à rejoindre et à fortifier le front, estimant qu’il est temps que toutes les forces politiques de l’opposition se réunissent dans un seul cadre d’unité d’action. Le PDS a, pour sa part, remercié le FDR pour cette démarche et a souligné l’importance d’une mobilisation nationale pour défendre les libertés fondamentales, l’intégrité du processus électoral et lutter contre la dégradation des conditions de vie des populations.

Les deux délégations ont également évoqué les événements tragiques de l’UCAD et ont exprimé leur solidarité avec les familles des victimes. Le PDS transmettra le compte rendu de la rencontre à son Secrétaire Général National et informera le FDR de sa décision prochainement.

