Rencontre entre Sonko et Alioune Tine: Le deal enfin dévoilé

Pour qui roule Alioune Tine ? Le fondateur de Afrikajom Center a un jeu trouble. Alioune Tine s’est rangé complètement derrière Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor et sa formation politique ne peuvent trouver meilleur avocat que Alioune Tine, pour qui peu importe que Sonko ou une de ses ouailles dérapent, s’en prennent aux institutions de la République, les affaiblissent. On ne touche pas à eux aux yeux de celui qui se dit membre de la société civile.

Tout le monde a constaté et condamné les propos inacceptables et inqualifiables tenus par l’administrateur général de Pastef, Président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi, Birame Soulèye Diop. Alors qu’au Sénégal et partout dans le monde entier, tout le monde saluait l’annonce faite par le Président de la République Macky Sall qu’il ne briguera pas un troisième mandat en 2024, Birame Soulèye Diop lui s’est distingué par des propos offensants et insultants tenus à l’endroit de Macky Sall et de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Alors qu’à l’unanimité, au Sénégal, les propos tenus par Birame Soulèye Diop ont été condamnés par les acteurs politiques et autres membres de la société civile.

Mais Alioune Tine s’est distingué par son silence. Alioune Tine ne parait outre mesure, choqué par les propos de l’administrateur général de Pastef. Cependant, il a rué dans les brancards dès que ce dernier a été arrêté. Alioune Tine s’en prend encore aux autorités et déclare que les raisons pour lesquelles Birame Soulèye Diop a été arrêté sont « archaïques ».

Comme toujours, Alioune Tine se montre comme le plus grand défenseur de Ousmane Sonko et des membres de Pastef. Alioune Tine ne s’offusque jamais des appels à l’insurrection lancés par Ousmane Sonko et les autres membres de Pastef. Mais dès que l’Etat engage des appels contre eux, Alioune Tine élève la voix. Alioune Tine a toujours fait preuve de zèle pour défendre Ousmane Sonko qui appelle à brûler le pays. Un zèle qui apparaît suspect aux yeux de nombres d’observateurs. Alioune Tine et Ousmane Sonko ne partagent-ils pas et ne défendent-ils pas les mêmes intérêts. Alioune Tine est-il soutenu pas des forces obscures qui entretiennent Ousmane Sonko ? En tout cas, il défend avec un très grand acharnement les causes de Pastef. Pourquoi, exclusivement avec Ousmane Sonko et pas avec les autres membres de l’opposition ? Ce qui veut dire qu’il y a bel et bien une complicité entre le maire de Ziguinchor et le fondateur d’Afrikajom Center.

Alioune Tine parle comme un opposant radical et se distingue par ses attaques contre le régime du Président de la République Macky Sall. Il engage des actions contre le pouvoir en place et fait tout en ce moment pour que Ousmane Sonko ne soit pas envoyé en prison et pour qu’il soit candidat à la prochaine élection présidentielle. Il ne lui reste qu’à se jeter lui aussi dans la rue pour participer lui aussi aux manifestations organisées par Pastef. Cela ne surprendrait personne.