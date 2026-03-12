Renégociation des contrats : Sonko annonce la reprise du bloc gazier Yakaar-Teranga…

Partager Facebook

Le gouvernement sénégalais accélère la renégociation des conventions et contrats conclus dans les secteurs stratégiques de l’économie nationale. Face à la presse, le Premier ministre Ousmane Sonko a détaillé plusieurs mesures visant à réexaminer les accords pétroliers et gaziers afin de mieux préserver les intérêts du pays et renforcer la souveraineté énergétique.

Dans cette dynamique, le chef du gouvernement a annoncé la reprise du bloc gazier Yakaar-Teranga, précisant que l’État du Sénégal compte récupérer cet actif stratégique dans les prochaines semaines « sans débourser un seul franc ».

Le Premier ministre a également fait savoir que plusieurs concessions de blocs gaziers et pétroliers ont été résiliées dans le cadre de cette revue des contrats. Les blocs concernés sont Diander, Djifer Offshore, Cayar Offshore Profond (Yakaar-Teranga), Cayar Offshore peu profond, Saint-Louis Offshore peu profond et Rufisque Offshore.

Ces décisions, selon le chef du gouvernement, s’inscrivent dans une démarche globale visant à reconfigurer la gouvernance du secteur des hydrocarbures et à garantir une exploitation plus avantageuse des ressources nationales.

S’agissant du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), développé conjointement par le Sénégal et la Mauritanie, Ousmane Sonko a indiqué que les renégociations en cours devraient permettre de mieux satisfaire les besoins locaux en combustibles, tout en générant un gain estimé à 1 900 milliards de FCFA pour le Sénégal.

…Et la résiliation de plusieurs concessions

À travers cette série de mesures, l’exécutif sénégalais entend redéfinir le cadre contractuel qui régit l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, dans l’objectif de renforcer la souveraineté économique et d’accroître les retombées pour l’économie nationale

(Le Soleil)