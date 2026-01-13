Renforcement de la coopération Sénégal-Koweït : Le Président Diomaye échange avec son homologue Cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagné de sa délégation, a été accueilli avec les honneurs, ce mardi 13 janvier 2026, au Palais Bayan, à l’occasion de la cérémonie officielle de réception, par Son Altesse l’Émir de l’État du Koweït, Cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Les deux Hauts Dirigeants se sont longuement entretenus dans une atmosphère empreinte de solennité, de fraternité et de profonde considération mutuelle.

Au cours de cet échange, Son Altesse l’Émir a rappelé avec une vive émotion la place singulière qu’occupe le Sénégal dans le cœur du peuple koweïtien.

Le Président Faye et l’Émir se sont réjouis de l’excellence des relations d’amitié fraternelle historique et de coopération confiante entre le Sénégal et l’État du Koweït. Ils ont convenu d’œuvrer au raffermissement de ces liens privilégiés, en les hissant à un niveau stratégique plus élevé, dans des domaines clés tels que la paix et la sécurité, l’agriculture, l’énergie, les infrastructures, l’industrie et la sécurité alimentaire.

À l’issue de cet entretien de haut niveau, Son Altesse l’Émir a offert un banquet officiel en l’honneur du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye au nom des liens d’amitié fraternelle indéfectibles entre le Koweït et le Sénégal.