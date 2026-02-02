Uploader By Gse7en
Renforcement de l’axe Dakar-Brazzaville : Bassirou Diomaye Faye et Sassou N’Guesso œuvrent Pour une nouvelle dynamique de partenariat

2 février 2026

Le Président Bassirou Diomaye Faye est actuellement en visite officielle à Brazzaville, où il a été accueilli avec chaleur par le Président Denis Sassou N’Guesso. Les deux chefs d’État ont eu un entretien en tête-à-tête pour discuter du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la République du Congo.

Les échanges ont porté sur la volonté partagée d’insuffler une nouvelle dynamique au partenariat entre Dakar et Brazzaville, au service des intérêts communs des deux peuples. Les domaines prioritaires de coopération incluent l’énergie, l’agriculture, les infrastructures, l’enseignement supérieur, la défense, les finances, le commerce et les zones économiques spéciales.

La visite du Président Faye vise également à aborder des enjeux régionaux, notamment la situation en Guinée-Bissau.

