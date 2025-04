Renforcement des capacités dans le secteur pétrolier: Le Sénégal forme 20 inspecteurs tchadiens à l’INPG 

Pour accompagner l’Autorité tchadienne dans la professionnalisation et la montée en compétence de ses ressources humaines, l’Institut National du Pétrole et du gaz (INPG) a lancé un programme de formation de six (6) mois à destination de vingt (20) inspecteurs envoyés par l’Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad (ARSAT). Selon le directeur de l’INPG, Dr Fall Mbaye, leur institut a été créé pour répondre à un double enjeu, former des compétences africaines de haut niveau capables d’intervenir dans toutes les chaînes de valeur du pétrole et du gaz et offrir un appui technique de conseil et d’ingénierie et notamment dans la mise en oeuvre des stratégies telles que le gaz to power. » A travers le programme que nous lançons aujourd’hui, ce sont 20 futurs inspecteurs qui vont suivre un parcours rigoureux structuré autour d’un tronc commun technique suivi de spécialisations dans le domaine du raffinage, du transport, du stockage et de la distribution ainsi qu’une phase d’immersion sur des sites opérationnels, le signal que l’on a des sites de raffinage ici, de stockage et de distribution », dit-il. Et de poursuivre : »Ce parcours est conçu pour leur permettre à terme de prêter serment devant les autorités tchadiennes et de remplir avec compétence et intégrité leur mission de contrôle ». Il invite à tirer le meilleur de cette formation. » Elle est exigeante mais elle est aussi une opportunité unique de contribuer au développement, à la transparence et à la performance du secteur pétrolier dans leur pays », lance-t-il.

Pour le directeur général adjoint de l’ARSAT, Miarom Bégoto, l’engagement du Sénégal rassure à plus d’un titre en cette étape unilatérale de la mise en oeuvre des programmes de formation et le perfectionnement inscrit au menu du partenariat qui lie les deux institutions. » L’organisation de cette formation, nous avons souhaité consacrer dans un premier temps au renforcement des capacités de nos inspecteurs, revêt une importance capitale pour l’ARSAT. En effet, la formation constitue un des piliers de la réussite professionnelle. Elle est également l’aune à laquelle on mesure le degré de compétence des agents et leur aptitude à l’exercice de la profession », dit-il. Et de renchérir : »La formation des inspecteurs que nous lançons est inédite ». De son avis, en plus de déboucher à terme sous la formation d’un pôle d’inspecteurs certifiés dans les domaines du pétrole et du gaz, qui seront par la suite assermentés dès leur retour aux Tchad, elle marquera un premier succès d’un partenariat appelé à se pérenniser en faveur du perfectionnement du personnel de l’ARSAT.