Renforcement du partenariat entre le Sénégal et la République Tchèque : Le président Diomaye s’entretient avec son homologue Tchèque

En marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République a eu un entretien avec S.E. Petr Pavel, Président de la République Tchèque.

Les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, les perspectives de coopération économique, technologique et éducative, ainsi que sur la volonté commune d’approfondir le partenariat entre le Sénégal et la République Tchèque.

Cette rencontre illustre la détermination du Sénégal à diversifier ses partenariats et à consolider ses relations avec l’ensemble des nations.