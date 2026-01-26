Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1769448932324

Renforcement du partenariat Maroc-sénégal : 17 nouveaux accords de coopération signés

26 janvier 2026 Actualité

Le Premier ministre Ousmane Sonko, a coprésidé la 15e Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch.

Cette rencontre a abouti à la signature de 17 accords de coopération couvrant divers secteurs, tels que l’enseignement supérieur, la sécurité routière, les infrastructures portuaires, le développement industriel, la normalisation et l’économie numérique.

Les deux Premiers ministres ont souligné l’importance de la coopération entre les deux pays et ont insisté sur la nécessité de redynamiser l’axe Dakar-Rabat. À noter que le Maroc est déjà l’un des premiers investisseurs africains au Sénégal, notamment dans les secteurs de la banque, des assurances, des télécommunications et de l’immobilier ⁴

Les discussions ont également porté sur des projets structurants tels que le gazoduc atlantique, les énergies renouvelables et les corridors logistiques, visant à renforcer la coopération économique et à promouvoir le développement des deux pays.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

1769437294243

Crise de l’eau et du climat : Bassirou Diomaye Faye lance un appel pressant à la communauté internationale

Le Président de la République a ouvert, ce lundi, la réunion de haut niveau préparatoire …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved