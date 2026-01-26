Renforcement du partenariat Maroc-sénégal : 17 nouveaux accords de coopération signés

Partager Facebook

Le Premier ministre Ousmane Sonko, a coprésidé la 15e Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch.

Cette rencontre a abouti à la signature de 17 accords de coopération couvrant divers secteurs, tels que l’enseignement supérieur, la sécurité routière, les infrastructures portuaires, le développement industriel, la normalisation et l’économie numérique.

Les deux Premiers ministres ont souligné l’importance de la coopération entre les deux pays et ont insisté sur la nécessité de redynamiser l’axe Dakar-Rabat. À noter que le Maroc est déjà l’un des premiers investisseurs africains au Sénégal, notamment dans les secteurs de la banque, des assurances, des télécommunications et de l’immobilier ⁴

Les discussions ont également porté sur des projets structurants tels que le gazoduc atlantique, les énergies renouvelables et les corridors logistiques, visant à renforcer la coopération économique et à promouvoir le développement des deux pays.

