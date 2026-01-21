Renforcement du partenariat Maroc-sénégal : Ousmane Sonko annoncé à Rabat les 26 et 27 janvier prochain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Premier ministre Ousmane Sonko, effectuera une visite officielle à Rabat les 26 et 27 janvier 2026 pour participer à la 15e session de la Haute Commission mixte de partenariat maroco-sénégalaise. Cette rencontre, organisée sous la co-présidence du Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, vise à renforcer les relations stratégiques et exceptionnelles entre le Maroc et le Sénégal.

Lors de cette session, les deux parties examineront les opportunités de coopération dans divers domaines, notamment économique, commercial et culturel, dans le cadre de la feuille de route définie par les dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.

En marge de cette réunion, un Forum économique maroco-sénégalais sera organisé pour explorer de nouvelles opportunités d’investissement et de partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays. Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour consolider les liens humains, religieux et économiques entre le Maroc et le Sénégal, fondés sur des valeurs de respect mutuel et de coopération.

Publié par EL HADJI MODY DIOP