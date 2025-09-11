Renforcement du partenariat public-privé, rôle du secteur privé dans la SND, réformes fiscales etc : Le Président du MEDS ratisse large

Partager Facebook

Placée sous le thème « Contribution du secteur privé dans la stratégie de développement à l’horizon 2029 », la 24e session des assises économiques annuelles du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS) s’est ouverte, ce jeudi, avec un discours important du Président Mbagnick Diop. Dans son allocution, le président du MEDS a mis le curseur, entre autres, sur l’importance du secteur privé dans la stratégie nationale de développement (SND), la nécessité de renforcer le partenariat entre le pouvoir et le secteur privé, les défis à relever…

Comme tous les ans, Mbagnick Diop a prononcé, ce jeudi, un discours de haute facture à l’occasion de l’ouverture de la 24e session des assises économiques du Mouvement des Entreprises du Sénégal. Dès l’entame de son propos, le Président du MEDS a mis en exergue le thème choisi cette année en le considérant comme un élément clé au cœur des enjeux actuels et futurs de notre pays tout en soulignant le rôle du secteur privé dans la création d’emplois et la croissance économique .

Un partenariat fort et équilibré entre l’État et le secteur privé

Le Président du MEDS a appelé à un partenariat fort et équilibré entre l’État et le secteur privé pour atteindre les objectifs de développement fixés pour 2029. Il a souligné, dans ce registre, que le secteur privé doit devenir le véritable moteur de la croissance économique et que l’État doit jouer un rôle de facilitateur pour soutenir l’initiative privée. « Nous devons rivaliser non pas par mimétisme, mais par excellence et la stratégie nationale de développement 2025-2029 en a fait une priorité ; elle appelle à un État facilitateur et un secteur privé propulseur capables d’avancer du même pas pour que la croissance cesse d’être un agrégat abstrait et devienne une réalité d’usines modernisées de TPE et PME mieux financées d’emplois formels qui dessinent des trajectoires de vie », a-t-il déclaré. Poursuivant, Mbagnick Diop plaide pour la promotion d’un modèle endogène qui assume la centralité de l’entreprise locale.

Une politique fiscale repensée pour soutenir le secteur privé

Sous ce rapport, le Président du MEDS mentionne, d’emblée, qu’aucune stratégie à long terme ne peut prospérer sans une fiscalité intelligemment conçue. Ainsi, il estime que la justice sociale ne doit être l’adversaire du développement, mais elle doit plutôt fixer les garde-fous. Dans cette perspective, Mbagnick Diop indique que le nouveau code général des impôts doit encourager la structuration, pas la dissuader. Il doit, selon lui, attirer la transparence et permettre à l’entrepreneur de trouver un système d’imposition et de recouvrement qui reconnaît la saisonnalité de l’activité, qui récompense la conformité et qui sait corriger sans briser. Dans la même dynamique, le président du mouvement des entreprises du Sénégal insiste sur la nécessité de faire de la fiscalité un allié de viabilité et de la durabilité. Pour lui, « elle n’est pas un prélèvement, mais un contrat ».

L’importance du secteur privé dans la stratégie nationale de développement 2025-2029

Mbagnick Diop a également évoqué, dans son discours, le rôle que devra jouer le secteur privé dans la stratégie nationale de développement décliné dans l’agenda Sénégal 2050. En effet, le président du MEDS soutient que les projections budgétaires ne demandent ni faveurs, ni rentes, mais de la visibilité et elles doivent rencontrer les attentes du secteur privé. Il affirme, à cet effet, que le secteur privé doit être le moteur de la transformation systémique du Sénégal telle que déclinée dans la stratégie nationale de développement. Pour ce faire, il préconise la mise en place de réformes fiscales ambitieuses, une justice commerciale efficace et des infrastructures modernes adaptées aux réalités actuelles. Il invite, par ailleurs, les membres du secteur privé à innover, investir davantage et à contribuer activement à la création de chaînes de valeur locales. Mbagnick Diop est convaincu que le secteur privé peut jouer un rôle déterminant dans le développement du Sénégal en passant par l’industrialisation et la transformation locale de ressources naturelles et agricoles. De même, il considère que le développement de l’économie numérique, la promotion du contenu local dans les secteurs stratégiques et le financement massif des PME et Startups permettront d’atteindre les objectifs ambitieux fixés dans la stratégie nationale de développement 2025-2029.

Un appel à l’action

Le Président du MEDS a conclu son discours en appelant à une action concrète et à des décisions utiles pour atteindre les objectifs de développement fixés pour 2029. Il a souligné que le Sénégal a l’opportunité de transformer structurellement son économie et de devenir un pays prospère et souverain.

El HADJI MODY DIOP