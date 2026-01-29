Uploader By Gse7en
Renforcement du partenariat Sénégal-Qatar : Le ministre des affaires étrangères Cheikh Niang échange avec son homologue Qatari

29 janvier 2026 Actualité

Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a reçu son Excellence Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’étranger, qui est actuellement en visite dans le pays.

Au cours de cette réunion, ils ont passé en revue les relations bilatérales et les moyens de les soutenir et de les développer.


Ils ont également abordé les derniers développements dans la région et les efforts déployés pour consolider la sécurité et la stabilité sur le continent africain, ainsi que plusieurs autres questions d’intérêt commun.

