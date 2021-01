Rennes: L’avenir de Mbaye Niang en pointillés

Revenu de nulle part après un mercato estival où il était finalement resté à quai, Mbaye Niang a perdu des points récemment. Au point d’être à nouveau concerné par le mercato en janvier?

«Je suis là pour toute la saison. Je vais essayer d’être prêt le plus rapidement possible pour aider l’équipe. On fera le bilan à la fin. Je ne me sens pas concerné par ce mercato-là (d’hiver). Pour moi, un départ est totalement exclu. J’ai la tête au Stade Rennais, je suis bien, je prends du plaisir sur le terrain. Je n’ai aucune raison de me poser la question d’un départ.» Voilà ce que déclarait Mbaye Niang en conférence d’après-match après le succès face à l’OM le 17 décembre dernier.

L’attaquant sénégalais qui vit un début de saison complique, enchaînait une deuxième titularisation en Ligue 1, une première cette saison après avoir vécu une longue période en marge du groupe. Désireux de quitter le Stade Rennais durant le mercato estival, et plus particulièrement de rallier l’OM, il n’avait pas trouvé de point de chute et avait vu le club breton recruter Sehrou Guirassy pour évoluer en pointe. Pas concerné par les premiers matches de la saison, il a peu à peu été réintégré par Julian Stéphan, qui a commencé à le faire entrer dans la rotation à la fin du mois de novembre.

La série de mauvais résultats alors vécue par Rennes lui a permis d’obtenir sa chance, qu’il a alors su saisir, avec en point d’orgue un but décisif face à Nice le 13 décembre. Mais depuis deux rencontres, Mbaye Niang déçoit. Frustré contre Metz, il n’a pas montré un bon état d’esprit lors de son entrée en jeu face à Nantes. Résultat, il a été laissé sur le banc face à l’OL samedi dernier, Martin Terrier a été utilisé en pointe et remplacé en cours de rencontre par le jeune espoir Georginio Rutter.

Comme l’explique Ouest-France consulté par Rewmi.com, Mbaye Niang va bientôt voir revenir Guirassy dans la rotation, puisque l’attaquant de 24 ans est attendu pour la fin du mois. Guirassy, Terrier et donc Rutter, cela commence à faire du monde capable de jouer à la pointe de l’attaque rennaise, où Niang a peut-être échoué à se refaire une place au cours des dernières semaines. Et le mercato hivernal pourrait finalement le concerner…