Renonciation de Macky Sall: Traumatisme dans les rangs de la majorité 

Macky ne sera pas de la course pour 2024. Une grosse déception dans les rangs de la majorité présidentielle. Surtout au niveau de l’Alliance pour la République (Apr), son parti, qui sera privé de son « Sadio Mané politique « .

C’est forcément alors la panique dans les rangs. Car ils savent tous que, sans Macky, il leur sera difficile de gagner . D’autant plus que Benno perdait déjà à des élections dans beaucoup de localités même avec Macky. Alors, c’est aujourd’hui la course contre la montre. Car, aucun successeur n’avait jusqu’ici été choisi et installé. Macky n’avait préparé apparemment personne. Et ce vide qu’il avait fait autour de sa personne ne va pas faciliter les choses.

Pis, le fait que ni les bases ni les leaders n’aient été contactés pour une décision aussi importante va en rajouter à la confusion. D’aucuns, leaders et même simples militants ne vont pas manquer d’y voir une trahison. D’autres, un manque de respect et de considération.

Une situation qui va obliger le Président de Benno à agir vite et bien. Dans l’objectif de trouver un candidat le maximum possible consensuel. Et la tâche ne sera pas facile.

Car, le risque est que la démarche de Idrissa Seck n’inspire certains alliés. Car les jeux sont tellement ouverts pour cette presidentielle que cela va davantage aiguiser les appétits parce que chacun va se dire qu’il peut gagner. Et ceci d’autant plus qu’au niveau des alliés de Benno déjà, la contestation couvait dans certains partis.

Pis, au niveau de l’Apr, l’affectio politatis n’était pas au top niveau. Le choc des ambitions entre cadres est réel. Et l’entente n’est pas au top niveau.

Donc, il y a aujourd’hui une urgence pour Macky de rassembler ses troupes et de les motiver, elles qui se sentent lâchées par leur Général.

Le traumatisme dans les rangs est réel.

Assane Samb