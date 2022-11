Renouvellement du parc automobile: Les taxis interurbains (7/8 places) seront retirés de la circulation

Le fonds de développement des transports terrestres (FDTT) a entamé le renouvellement du parc automobile. Ainsi, le parc des taxis interurbains sera renouvelé avec le retrait des 7/8 places de la circulation avec l’octroi d’une prime à la casse aux opérateurs. Le parc automobile du Sénégal est en pleine mutation avec le renouvellement de véhicules et le retrait des taxis interurbains 7-8 places.

Selon l’administrateur du Fonds de Développement des Transports terrestres (FDTT), Babacar Gaye, le renouvellement du parc des taxis interurbains (7/8 places) déjà enclenché prévoit le retrait desdits véhicules de la circulation avec l’octroi d’une prime à la casse aux opérateurs. « En renforçant le dispositif de financement et d’accompagnement des opérateurs, le Fonds de Développement des Transports terrestres marque un tournant important dans la recherche continue de modernisation du système de transport public », dit-il. Et de poursuivre : « Depuis sa création, le FDTT a mis une quinzaine de taxis à la disposition des opérateurs de transport de la ville de Saint-Louis, dans le cadre du programme de modernisation du parc automobile. Il en est de même d’un premier lot de cinquante minibus climatisés, sur un projet de 550, qui a été récemment livré au profit de transporteurs établis à Thiès.

C’est également dans ce sillage que le FDTT travaille sur d’autres projets structurants, notamment la mise en service de gros porteurs, de 2000 taxis et de 100 taxis-banlieues ». Il renseigne que les études réalisées en ce sens permettent de mettre sur pied un système d’organisation et de gestion performant afin de répondre, au mieux, à l’attente des pouvoirs publics, des partenaires, des opérateurs et des usagers du secteur. « Ces moyens devront nous permettre d’accomplir un rôle prépondérant dans l’organisation et la modernisation du système de transport public », fait-il savoir. Pour y arriver, le FDTT s’engage au respect, à la rigueur et à la conformité aux normes et prescriptions édictées. « Pour autant, nous ferons appel à notre capacité d’adaptation, chaque fois que des exigences légales et légitimes d’efficience et de modernité s’imposeront à nous », soutient-il. Il est d’avis que les enseignements tirés sur l’état des lieux des enjeux, des défis majeurs et des pistes de solutions édifient sur la situation. « Ils nous recommandent surtout une collaboration permanente et une entente soutenue avec les structures qui relèvent des ministères de tutelle pour le bien être des usagers et des acteurs du sous-secteur des transports publics terrestres », rassure-t-il.

Babacar Gaye laisse entendre que les routes étaient accidentogènes, mais avec les infrastructures comme le BTR et le TER, la solution est trouvée. Pour Gora Khouma, les transporteurs sont pour le renforcement du parc automobile mais aussi le renouvellement qui est un enjeu économique. «Il faut moderniser les gares routières car le Sénégalais mérite le confort. Ce renouvellement concerne tout le transport que l’Etat a envisagé. Nous suivons ce qui se passe et, nous allons faire une tournée pour partager nos actions avec le public. Les sénégalais veulent des véhicules neufs et en toute sécurité », martèle-t-il. Il invite de ne pas se focaliser sur le retrait des « car rapide » car dit-il, « il y a aussi d’autres catégories qui doivent disparaître.

NGOYA NDIAYE