Rentrée des classes : Le message du Président Diomaye Faye

À l’occasion de la rentrée scolaire qui débute, ce mercredi, le Président de la République s’est fendu d’un tweet sur ses réseaux sociaux pour souhaiter une excellente année scolaire aux acteurs du milieu éducatif. « Près de 4,5 millions d’apprenants, élèves et étudiants, reprennent ce matin le chemin des classes à travers tout le Sénégal. Je leur souhaite, ainsi qu’à leurs enseignants, à leurs parents et à toute la communauté éducative, une excellente année scolaire 2025-2026, placée sous le signe de l’équité, de la qualité et de la transformation humaniste de l’école », a-t-il écrit.

Bassirou Diomaye Faye ajoute que « sous l’impulsion de l’Agenda national de transformation – Vision Sénégal 2050, notre école publique poursuit sa refondation pour offrir à chaque enfant et à chaque jeune les meilleures conditions d’apprentissage, d’inclusion et d’épanouissement ».