Réorganisation au sein du PUR: Cheikh Tidiane Youm nommé Secrétaire Général National

L’ancien chargé de la stratégie et de la vie politique du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Cheikh Tidiane Youm, a été nommé, par Serigne Moustapha Sy, Secrétaire Général National du parti, en remplacement d’Issa Sall démis de ses fonctions dans les instances du PUR, depuis le 31 août 2019, à l’issue d’un congrès ordinaire tenu le samedi 15 avril 2023 à Tivaouane.

Comme tous les autres partis du pouvoir comme de l’opposition, le« Parti de l’Unité et du Rassemblement » peaufine en direction des élections présidentielles de 2024. Sur sa page facebook, l’ancien chargé de la stratégie et de la vie politique Cheikh Tidiane Youm a annoncé qu’il a été nommé par Serigne Moustapha comme le Secrétaire Général National du parti, en remplacement de Issa Sall démis de ses charges dans les instances du parti, depuis le 31 août 2019.

« Les tâches des membres du directoire ont été réaménagées. Désormais le camarade Cheikh Tidiane SARR est le Responsable National du Think Tank PUR et M. Cheikh Tidiane NDIAYE, Responsable National du Conseil des Sages. Quant à moi, j’ai été désigné par le Président du parti comme Secrétaire Général National du parti », a déclaré Cheikh Tidiane Youm sur sa page Facebook.

Le nouveau Secrétaire Général National du PUR invite cependant tous les responsables militants comme sympathisants à travailler davantage en collaboration à la fois pour le parti et pour la patrie. Il n’a pas manqué de remercier son Président de parti Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha SY Maktoum pour la confiance renouvelée, ainsi que les membres du directoire et l’ensemble des responsables, militants et sympathisants du PUR.