Réorganisation de l’espace public : Me Bamba Cissé fait le point et donne de nouvelles instructions

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a présidé une réunion de commandement avec les autorités administratives de la région de Dakar, le 22 janvier 2026. La rencontre a permis d’évaluer les opérations de réorganisation de l’espace public, menées pour améliorer l’ordre urbain, la sécurité et la mobilité dans la capitale.

Les participants ont salué la qualité du travail accompli par les autorités administratives et les acteurs impliqués.

Lors de sa prise de parole, maître Bamba Cissé a insisté sur la nécessité d’un suivi rigoureux pour consolider les acquis et a donné de nouvelles instructions pour poursuivre les opérations et les campagnes de sensibilisation, en impliquant tous les acteurs concernés, notamment les collectivités territoriales, les forces de sécurité, les services techniques et les populations.

