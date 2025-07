RÉOUVERTURE DU DOSSIER SONKO–MAME MBAYE NIANG LE 1er JUILLET : La Cour suprême dans « l’encoignure »

Pour le parlementaire, cette audience à venir offre à la Cour l’opportunité de restaurer son autorité morale et juridique, en corrigeant ses erreurs passées. « L’occasion lui est donnée de ne pas répéter les fautes d’hier. Le droit, et rien que le droit ! », a-t-il conclu. Une prise de position qui relance le débat sur l’indépendance de la justice dans les affaires mêlant droit et politique.