Restructuration de la dette : Ousmane Sonko réitère son refus catégorique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Premier ministre Ousmane Sonko a accueilli, ce jeudi à Dakar, son homologue mauritanien qui effectue une visite de travail de deux jours au Sénégal. Après une séance de travail qui a duré plusieurs heures, les deux Premiers ministres ont fait face à la presse pour revenir sur le partenariat historique entre les deux pays. Lors de ce rendez-vous avec la presse, Ousmane Sonko, sur un ton ferme, a réitéré son refus catégorique de toute restructuration de la dette sénégalaise en répondant à une question d’une journaliste de France 24.

Selon lui, même si la situation est critique, avec une dette atteignant 119% du PIB et un déficit budgétaire avoisinant les 13%, le gouvernement exclut toute restructuration de la dette, préférant miser sur un plan de redressement économique et social combiné à une politique de rationalisation budgétaire.

Ousmane Sonko a annoncé que ces réformes ont déjà permis de dégager 960 milliards de francs CFA additionnels pour le budget 2026, avec une montée en puissance attendue dès 2027. Il a également critiqué le Fonds monétaire international, estimant que l’institution était au courant des manœuvres du régime sortant qui ont mis le Sénégal dans cette situation. Mieux, le chef du gouvernement trouve inexplicable l’attitude du FMI envers le Sénégal comparé au comportement qu’il avait adopté lorsque l’Égypte était dans la même situation que le Sénégal.

Le Premier ministre a réaffirmé que la décision de ne pas restructurer la dette est une ligne officielle et unanime au plus haut niveau de l’État, partagée par le Président de la République, l’ensemble du gouvernement et les ministères des Finances et de l’Économie.

Il a conclu que le Sénégal entend maintenir sa crédibilité sur les marchés tout en assainissant sa trajectoire financière par ses propres réformes, dans le cadre de discussions partenariales équilibrées avec les partenaires internationaux.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com