Retard dans les Programmes des agropoles, projets d’aménagement de la corniche : Les instructions fermes de Sonko à Cheikh Diba

Le premier ministre Ousmane Sonko pointe le ministre des Finances et du budget Cheikh Diba sur le gros retard dans certains projets d’envergure, a indiqué Les Échos dans sa livraison de ce jeudi 12 mars.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a instruit le ministre des Finances Cheikh Diba de prendre des mesures idoines face aux contraintes financières et opérationnelles.

Selon le journal qui livre l’information, il s’agira selon lui de prendre des mesures pour accélérer le décaissement, apurer les situations les plus critiques.

En effet, à propos des aménagements sur la corniche ouest, il a déploré l’arrêt du fait des décomptages impayés et a exigé en urgence leur paiement. D’ailleurs sur les agropoles, il a évoqué des difficultés liées à la gouvernance et reconnait des contraintes financière. Pour le compte des équipement pour l’électrification rurale ; il a aussi fustigé les blocages douaniers et a exigé leurs levées.

Dans le secteur de l’éducation aussi, le Premier ministre n’a pas été tendre. Ce dernier écrit le journal « a déploré la crise lancinante. »