RETOUR AUX SOURCES: Un Voyage Artistique au Cœur de la Renaissance Collective

La culture et l’art ont toujours joué un rôle central dans la définition de nos identités collectives et personnelles. Dans une ère où les nations se battent pour retrouver leur essence, l’exposition d’art organisée dans le cadre de la « Renaissance Collective » au Monument de la Renaissance Africaine est un phare d’espoir et de créativité. Sous l’égide des ambassades de Cuba, de Colombie et du Venezuela au Sénégal, et en présence du secrétaire d’état à la culture Bakary Sarr, cette exposition a non seulement pour but de célébrer la diversité culturelle, mais également d’inspirer une prise de conscience collective.

L’idée de cette exposition a germé à travers un partenariat innovant entre le Monument de la Renaissance Africaine et les ambassades de Cuba, de Colombie et du Venezuela. Chaque pays a souhaité partager son histoire, ses luttes, et ses triomphes au travers de l’art. En unissant leurs voix, les ambassades ont voulu montrer que, malgré les différences culturelles, la quête de liberté et d’identité est universelle. Le Monument de la Renaissance Africaine, par sa stature imposante et son histoire riche, se présentait comme le lieu idéal pour accueillir cet événement. Ce monument, qui symbolise la résilience et la renaissance du continent africain, reflète à la fois la lutte et l’espoir, rendant l’exposition encore plus pertinente.

Le discours prononcé le secrétaire d’état monsieur Bakary Sarr avec passion et conviction, elle a évoqué l’importance de la culture dans la construction d’identités fortes et durables : » C’est un honneur profond de me tenir aujourd’hui, devant vous, en ce lieu symbolique qu’est le Monument de la renaissance africaine, pour procéder au vernissage de l’exposition “ Héritage vivant “ une exposition qui incarne, par son titre même, l’essence de ce que nous chérissons tous, une culture qui ne se contente pas de survivre, mais qui vit, respire et se réinvente à travers les générations.

En choisissant d’organiser cette exposition ici, au sein de ce lieu symbolique, vous faites honneur à toute l’Afrique et à sa gestion nation. Ce monument, érigé ici à Dakar et dressé vers le ciel, est bien plus qu’une statue de fer et de bronze, de fer en fer et en bronze. Il est le symbole d’un continent qui se dresse, fier de son passé, audacieux face à son avenir et ouvert au dialogue qui forge l’humanité. Ce dialogue prend les couleurs de l’Amérique latine et de l’Afrique, des terres unies par l’Histoire, séparées par les océans, mais reliées par l’indestructible fil de la créativité.

L’Histoire nous rappelle que le peuple a traversé des épreuves communes, la traite atlantique a déchiré des villes, mais elle a aussi semé des graines de résilience et de bâtissage . Résistance contre l’oubli, contre l’indifférence. Chaque figure, chaque sculpture, chaque note est un pont jeté entre les époques et les continents. Merci de rappeler que, comme l’affirme un proverbe cubain, celui qui porte la culture dans son cœur ne connaît jamais l’exil “ . L’art transcende les frontières et unit les peuples », a-t-il déclaré.

L’exposition a présenté une diversité d’artistes, tant établis que émergents, chacun apportant une perspective unique sur le thème de L’héritage vivant Des peintures vibrantes de couleurs représentant le quotidien en Afrique aux photos audacieuses évoquant les luttes sociales d’Amérique latine, chaque œuvre racontait une histoire. La renaissance collective initiée par le Monument de la Renaissance Africaine et les ambassades de Cuba, de Colombie et du Venezuela ne se limite pas seulement à une exposition d’art. Elle est un appel à l’action, une célébration de la diversité et un témoignage de la résilience humaine.

Fatou Ba