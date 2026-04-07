Retrait du trophée de la CAN : Le vice-président du Jury d’appel de la CAF en total désaccord

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement notifié aux différentes parties les raisons pour lesquelles elle a décidé de retirer le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Sénégal, au profit du Maroc. Cap-verdien et vice-président du Jury d’appel, Faustino Varela Monteiro se dit «en profond désaccord avec la décision» de l’instance continentale. Il a expliqué ses motivations, dans des propos rapportés par L’Observateur.

«Je ne peux souscrire à l’interprétation qui a prévalu dans cette décision (…) lorsque l’arbitre laisse le match se poursuivre et arriver à son terme, il me semble que cela confirme qu’il n’y a pas eu d’abandon. Par conséquent, qu’un organe disciplinaire conclut autrement introduit une rupture avec le sport. D’autre part, si le déroulement du match peut être modifié ultérieurement, alors l’idée même de décision finale perd tout son sens», a expliqué M. Monterio.

En ce qui concerne la saisine du Tribunal arbitral du sport (TAS), le cap-verdien estime que le Sénégal à de meilleures chances. «Le TAS ne réexaminera pas une décision prise sur le terrain à moins qu’il n’existe des preuves convaincantes d’arbitraire ou de mauvaise foi dans cette prise de position», a-t-il ajouté.

Pour rappel, en dehors de Faustino Monterio, le Jury d’Appel était composé de Mme Roli Daibo Harriman (présidente), M. Moez Ben Nasri (Tunisie), M. Espoir Komlan (Togo) et de M. Masauko Timothy Msungama (Malawi).