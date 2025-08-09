Retraite parlementaire à Saly : Plus de 100 millions FCFA dépensés

Partager Facebook

La retraite parlementaire de la 15ᵉ Législature, qui s’est tenue du 4 au 8 août à Saly, s’est clôturée sous la présidence de El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale. Reprise par L’Observateur, la deuxième personnalité de l’État a précisé que cet atelier de renforcement des capacités des députés élus en novembre 2024 a coûté environ une centaine de millions de francs CFA.

Le successeur de Amadou Mame Diop a ajouté que ce montant a été financé intégralement par des partenaires tels que les Nations Unies, le Canada et l’État sénégalais, sans contribution financière de l’Assemblée nationale.

Durant ces cinq jours, se réjouit l’ancien ministre des Transports, les parlementaires ont bénéficié de formations sur le travail législatif, la gouvernance, la diplomatie parlementaire et la gestion publique moderne. Le responsable de Pastef, parti au pouvoir, a également salué la qualité des échanges, l’engagement des députés et l’appui précieux des partenaires techniques et financiers.

À l’issue du séminaire, El Malick Ndiaye a encouragé les députés à appliquer les acquis pour mieux représenter les citoyens et exercer leurs fonctions avec rigueur et responsabilité, dans un contexte socio-économique en constante évolution.