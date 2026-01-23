Reubeuss : Farba Ngom annonce la suspension temporaire de toutes les visites à son encontre

Partager Facebook

Dans un communiqué publié par sa cellule de communication, Farba Ngom a annoncé la suspension de toutes les visites à son encontre jusqu’à nouvel ordre. Au cœur d’un nouveau dossier judiciaire l’accablant pour détention de téléphone portable dans sa cellule, le député-maire justifie cette décision par « un état de santé particulièrement fragile ».

Selon sa cellule de communication, la décision a été prise conformément aux avis médicaux formels émis par ses médecins traitants, appuyés par les recommandations de ses conseils juridiques. Elle vise, d’après elle, à préserver son intégrité physique et morale, dans un contexte de suivi sanitaire rigoureux nécessitant repos, sérénité et stabilité.

Sur un autre registre, Farba Ngom dit remercier l’ensemble du peuple sénegalais, en général, et aux populations du Fouta, en particulier, ainsi qu’à la diaspora, pour leurs témoignages de solidarité, de fidélité et d’affection manifestés depuis près de onze (11) mois. Enfin, la cellule de communication de Farba Ngom indique que toute évolution relative à son état de santé ou aux modalités de visites fera l’objet d’une communication officielle ultérieure.

