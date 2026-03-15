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ousmane sonko

Réunion de la coalition APTE : La forte décision de Sonko

15 mars 2026 Actualité

 

Ousmane Sonko s’est réuni avec les responsables des différents partis qui composent l’Alliance Patriotique pour le Travail et l’Éthique (Apte), la coalition qu’il dirige.

A en croire Seneweb, c’est est un rendez-vous qui a beaucoup fait parler dans le landerneau politique, ce samedi

Au terme de la rencontre, le leader de Pastef a fait une annonce.

«Cet après-midi, à huis clos, j’ai reçu et longuement échangé avec les leaders de la coalition Apte. Les discussions ont été fructueuses et résolument constructives», a-t-il indiqué. Il a annoncé que demain, le Conseil national de Pastef se réunira sous sa présidence. «Le rouleau est en marche», dira-t-il.

 

 


 

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