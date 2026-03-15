Réunion de la coalition APTE : La forte décision de Sonko

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Ousmane Sonko s’est réuni avec les responsables des différents partis qui composent l’Alliance Patriotique pour le Travail et l’Éthique (Apte), la coalition qu’il dirige.

A en croire Seneweb, c’est est un rendez-vous qui a beaucoup fait parler dans le landerneau politique, ce samedi

Au terme de la rencontre, le leader de Pastef a fait une annonce.

«Cet après-midi, à huis clos, j’ai reçu et longuement échangé avec les leaders de la coalition Apte. Les discussions ont été fructueuses et résolument constructives», a-t-il indiqué. Il a annoncé que demain, le Conseil national de Pastef se réunira sous sa présidence. «Le rouleau est en marche», dira-t-il.