Réunion de la coalition APTE : La forte décision de Sonko

Ousmane Sonko s’est réuni avec les responsables des différents partis qui composent l’Alliance Patriotique pour le Travail et l’Éthique (Apte), la coalition qu’il dirige.
A en croire Seneweb, c’est est un rendez-vous qui a beaucoup fait parler dans le landerneau politique, ce samedi
Au terme de la rencontre, le leader de Pastef a fait une annonce.
«Cet après-midi, à huis clos, j’ai reçu et longuement échangé avec les leaders de la coalition Apte. Les discussions ont été fructueuses et résolument constructives», a-t-il indiqué. Il a annoncé que demain, le Conseil national de Pastef se réunira sous sa présidence. «Le rouleau est en marche», dira-t-il.