Révision de son procès contre Mame Mbaye Niang : Ousmane Sonko a saisi la ministre de la justice

Ousmane Sonko, par l’intermédiaire de ses avocats, a saisi la ministre de la justice, Yassine Fall pour la révision de son procès contre Mame Mbaye Niang. Ses avocats qui ont fait face à la presse, ce lundi, ont annoncé l’existence d’éléments nouveaux justifiant cette décision, tout en indiquant que Yassine Fall aurait donné son feu vert.

La ministre de la Justice, Yacine Fall, a donné son aval pour la réouverture du procès d’Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang pour diffamation. C’est l’annonce forte faite par les avocats d’Ousmane Sonko ce lundi. Selon eux, cette décision fait suite à la découverte d’un fait nouveau qui pourrait remettre en cause la condamnation de 2023 du leader de Pastef.

À les en croire, le rapport du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) qui était censé ne pas exister lors du procès initial, a été retrouvé et constitue un élément clé pour la révision du procès. Il indiquent, par la même occasion, que la commission mise en place par la ministre de la justice a conclu que ce document est de nature à incriminer Mame Mbaye Niang et a rendu un avis favorable à la réouverture du procès.

Les conseils d’Ousmane Sonko précisent également que le dossier a été transmis à la Cour suprême qui devra statuer sur la demande de révision et qu’en cas de validation, l’affaire sera renvoyée devant une autre cour d’appel pour un nouveau procès. Les avocats se disent confiants quant à l’issue de cette procédure, estimant que la découverte de ce fait nouveau est de nature à changer le cours de l’affaire.

Toutefois, les robes noires ont tenu à clarifier que la révision du procès vise uniquement à examiner le fond du dossier et non à rétablir l’éligibilité de leur client, qui n’a jamais été remise en cause. « Ousmane est électeur et demeure éligible. Tout débat autour de cette question est sans intérêt », a déclaré maître Ciré Clédor Ly qui a dénoncé, dans la foulée, la condamnation de son client dans cette affaire qu’il qualifie de « mensonge d’État ». Il estime que la découverte du rapport Prodac est une opportunité pour faire la lumière sur cette affaire et pour que justice soit faite.

Pour rappel, Ousmane Sonko a été condamné six mois avec sursis et une amende de 200 millions FCFA pour diffamation et injures publiques dans cette affaire qui remonte en 2023. C’est d’ailleurs cette condamnation qui a été à l’origine de l’invalidation de sa candidature à l’élection présidentielle de 2024.

Publié par EL HADJI MODY DIOP