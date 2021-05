Revue De Presse Abdou Khadre Seck Ce Mercredi 12 Mai 2021 Wlf

La revue de presse (Wolof) Abdou Khadre Seck sur Rewmi FM.

La fête de Korité sera célébrée pour la majeur partie des musulmans le Jeudi sauf quelques pays comme la Cote d’Ivoire, le Niger et le Mali et bien sûr la communauté sous la tutelle de la coordination des musulmans du Sénégal. Malgré les assurances de l’IPAS (l’Interprofession avicole du Sénégal) il y aura un déficit de poulets sur le marché et le prix risque de flamber pour ce produit mais pour les légumes. L’activiste sénégalais vivant aux Etats-Unis, Ousmane Tounkara, ne sera plus expulsé.