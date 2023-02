Rewmi arme ses troupes

Rewmi sonne la mobilisation. A un quelques mois de la présidentielle de 2024 et c onformément à son programme d’animation et de mobilisation, Rewmi organise un s éminaire ce samedi 25 février 2023 présidé par Idrissa Seck lui-même.

Cette grande rencontre, renseigne un communiqué de Rewmi sera un lieu d’échanges et de convivialité entre les militants et leur leader le Président Idrissa SECK.

A cet effet, toutes les structures du parti sont convoquées. Ainsi on notera la présence des secrétaires nationaux, des coordonnateurs départementaux, des responsables de la diaspora, des responsables des organisations internes( jeunes, femmes, cadres, enseignants, arabisants).