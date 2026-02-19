RSE et économie sociale et solidaire : Alioune Dione appelle à une convergence opérationnelle

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, a réaffirmé, jeudi, la volonté du gouvernement de créer des “synergies fortes” entre la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et l’Economie sociale et solidaire (ESS), en vue de bâtir un écosystème économique plus inclusif et durable.

“Aujourd’hui, la vision politique du gouvernement est claire. Il faut créer des synergies et renforcer la cohérence entre ces deux axes stratégiques”, a-t-il déclaré.

Le ministre Alioune Dione présidait l’ouverture d’un atelier national de concertation sur la Stratégie nationale de développement de l’Économie sociale et solidaire (ESS) et la Stratégie nationale d’encouragement à la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Cette rencontre prévue pour deux jours enregistre la participation de représentants de plusieurs départements ministériels, d’élus, d’organisations professionnelles, d’experts et d’acteurs économiques, d’universitaires aussi et de jeunes.

Selon le ministre, cette convergence permettra d’optimiser les instruments de financement et d’incitation, de promouvoir l’emploi décent et l’inclusion des jeunes et des femmes, de renforcer l’ancrage territorial et la résilience des collectivités, mais aussi d’assurer un impact social et environnemental mesurable et durable.

Alioune Dione considère que cette rencontre constitue une “étape décisive pour passer de la juxtaposition de politiques à une stratégie intégrée, cohérente et pleinement opérationnelle”.

S’adressant aux partenaires techniques et financiers, il a souligné le caractère stratégique de leur rôle, rappelant qu’ils contribuent non seulement au financement des initiatives, mais également au renforcement des capacités institutionnelles, au transfert d’expertise et à l’adaptation des meilleures pratiques internationales au contexte sénégalais.

Il les a invités à soutenir des mécanismes d’accompagnement innovants en faveur des acteurs de l’ESS, à faciliter l’accès des jeunes, des femmes et des entreprises à l’entrepreneuriat social et à appuyer la mise en place d’outils robustes de suivi-évaluation pour mesurer l’impact réel des stratégies.

Le ministre a également insisté sur la co-construction des politiques publiques avec les collectivités territoriales et les acteurs locaux, estimant que “c’est ensemble, États et partenaires, que nous pouvons bâtir un écosystème économique responsable, restructuré et durable”.

Plaçant la jeunesse et les collectivités territoriales au cœur de cette stratégie, Alioune Dione a indiqué que les jeunes doivent être “des acteurs et des co-concepteurs de l’économie sociale et solidaire”, mettant en avant leur créativité, leur maîtrise des outils numériques et leur dynamisme comme moteurs de l’innovation sociale et entrepreneuriale.

Il a rappelé que l’adhésion des collectivités territoriales demeure essentielle pour assurer l’ancrage local des initiatives et garantir que les politiques publiques produisent des effets tangibles sur le terrain.

“Le succès de cette stratégie se mesurera non pas à la qualité des textes, mais aux résultats obtenus, notamment les emplois créés, les initiatives consolidées et les territoires renforcés”, a-t-il affirmé.

Selon le ministre Alioune Dione, “investir dans l’ESS par la RSE, c’est consolider la stabilité sociale, renforcer la souveraineté économique et bâtir une croissance inclusive et durable”.

APS