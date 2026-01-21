Uploader By Gse7en
Rufisque : Deux individus interpellés pour acte contre nature et vagabondage

21 janvier 2026 Actualité

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque a procédé à l’interpellation de deux individus pour acte contre nature et vagabondage.

Les faits se sont déroulés durant la nuit du 19 au 20 janvier 2026. Aux environs de 03 heures 30 minutes, un vigile, préposé à la surveillance d’un garage de véhicules situé à proximité de l’hôpital « Guédji », a alerté les éléments de la Brigade de recherches (BR) alors en patrouille dans le secteur.

D’après le témoin, les deux individus entretenaient des rapports sexuels sur une natte étalée entre deux véhicules stationnés. Les agents de la Brigade de recherches se sont immédiatement rendus sur les lieux pour constatation. Surpris en plein ébat par les policiers et le vigile, les deux hommes ont tenté de prendre la fuite avant d’être rapidement maîtrisés et conduits au poste de police.

Lors de leur interrogatoire sommaire, les mis en cause ont reconnu sans détour les faits qui leur sont reprochés. Ils ont été placés en garde à vue et l’enquête suit son cours.


 

