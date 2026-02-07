Rufisque : l’homme qui avait agressé l’étudiante arrêté

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Bara Mboup, le conducteur de moto Jakarta qui avait agressé une étudiante à la cité Tako, a été arrêté par les éléments du commissariat central de Rufisque. Trois autres victimes d’agressions l’ont formellement identifié à la place Gabar, en présence des éléments du commissaire Massaly.

Selon les informations de Seneweb, les policiers enquêteurs ont effectué une perquisition sur les lieux et ont découvert les habits qu’il portait au moment de l’agression, ainsi que des cahiers et des livres, à l’intérieur d’un domicile abandonné situé à la place Gabar.

Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’agression et identifier d’éventuelles autres victimes. Bara Mboup est actuellement en garde à vue.