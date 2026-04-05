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Sa Thiès devient le neuvième (9e) Roi des Arènes de l’histoire

5 avril 2026 Actualité

 

En s’imposant face à Modou Lô ce dimanche 5 avril à l’arène nationale, Sa Thiès s’est adjugé le titre de Roi des Arènes. Il détrône ainsi celui qui détenait la couronne depuis 2019 et devient officiellement le neuvième Roi des Arènes de l’histoire de l’arène sénégalaise.

Énorme exploit réussi par Sa Thiés qui an mis fin à sept ans de règne de Kharagne Lô ! Le frère de Balla Gaye 2 a réussi à marcher sur les traces de son frère pour se mettre sur le toit de la lutte sénégalaise. Au bout d’un combat qui n’a duré qu’une minute trente secondes, Salif Sakho a battu Modou Lô pour décrocher sa dix-septième victoire en carrière et ainsi écrire son nom en lettres d’or dans les annales de l’histoire.

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