Sadio Mané : 4e meilleur joueur au monde

La FIFA a révélé hier jeudi son équipe-type des meilleurs joueurs de l’année 2020, lors de la cérémonie ‘The Best’. Sadio Mané occupe la 4e place mondiale derrière Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Messi. Le numéro 10 des Reds et des Lions devance ainsi son coéquipier Mouhamed Salah, Neymar et Mbappé, selon le classement de « The Best » repris par Record. Il fait mieux en 2019 , année à laquelle il a été classé au 5e rang.