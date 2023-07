Sadio Mané rejoint CR7 en Arabie Saoudite

Le Bayern Munich a trouvé un accord avec Al-Nassr pour le transfert de Sadio Mané, rapporte Fabrizio Romano ce vendredi. L’international sénégalais devrait ainsi retrouver Cristiano Ronaldo, Seko Fofana, Telles ou encore Marcelo Brozovic.

L’Arabie Saoudite n’est toujours pas rassasiée. Selon Fabrizio Romano, le Bayern Munich et Al-Nassr ont trouvé un accord pour le transfert de Sadio Mané (31 ans), à qui il restait encore deux ans de contrat en Bavière. L’attaquant sénégalais va passer sa visite médicale une fois que tous les documents auront été vérifiés. Un an après son départ de Liverpool, Sadio Mané n’a pas convaincu en Allemagne dans la délicate mission qui était de faire oublier le serial buteur Robert Lewandowski. Une grave blessure, qui l’a privé de la Coupe du monde, n’a pas aidé l’ancien du FC Metz.

En s’engageant avec Al-Nassr, club où évoluent Ronaldo, Brozovic, Telles ou Seko Fofana, Sadio Mané serait plus riche de 40 millions nets sur trois ans. Le club de Riyad lui offrirait un peu plus que les revenus de l’attaquant sénégalais au Bayern Munich (environ 11M annuels – 22 bruts), soit le plus gros salaire de l’équipe bavaroise.

Recruté 32 millions d’euros, il y a un an à Liverpool, l’ancien joueur de Metz et de Southampton a vécu une saison mitigée sous les couleurs du Bayern Munich. En 38 rencontres toutes compétitions confondues, il a inscrit 12 buts et délivré six passes décisives. D’un point de vue statistique, c’est sa pire saison depuis 2014-2015 (10 buts et trois passes avec Southampton).

« Oui c’était compliqué, c’était une saison très compliquée, reconnaissait d’ailleurs Sadio Mané, il y a environ un mois. Mais, comme je l’ai dit, cela arrive dans la vie. Cela a été le cas pour moi, mais bon, je l’ai juste pris comme une saison compliquée qui peut arriver à tout moment. »

J’aime ça : J’aime chargement…