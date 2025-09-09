Sakhir Lô (Pastef) : »Cette nouvelle équipe autour du PM Sonko est capable de grandes épopées… »

Partager Facebook

Sakhir Lô est de ceux qui applaudissent des deux mains la mise sur pied de la nouvelle équipe gouvernementale. Pour le responsable politique du parti présidentiel (Pastef/les Patriotes) à Daroul Mouhty, avec les profils fort appréciables qui la composent, il y a espoir de voir le Sénégal remis sur les rails de la transformation systèmique telle que prôné par le duo : »Nous remercions et félicitons le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko.

Avec ce nouveau remaniement ministériel et les bons profils, il ya de crier espoir. Cette nouvelle équipe est capable de faire bouger les lignes. Aujourd’hui, il ya urgence d’alléger les souffrances des citoyens sénégalais, de procéder à une bonne distribution de la justice. Ils ont tous les atouts en main et il ne reste que l’application sur le terrain », souligne le Directeur Général de Darou Holding qui lance de grosses pierres sur le jardin de l’opposition: »

Aujourd’hui, les opposants sont en déroute. Ceux-là qui ont rendu exsangsue notre économie doivent se taire et se terrer. Ils n’ont plus d’arguments valables et ils ne leur reste qu’à raser les murs. Diomaye et Sonko, aidés par des hommes et des femmes de valeur, sont sur le terrain de l’action pour relever le Sénégal et le conduire vers la prospérité, souveraineté, l’équité et la justice. Et dans un futur proche, le Projet ne tardera pas à porter des fruits bénéfiques pour tout un peuple. Nous devons alors les soutenir davantage sur cette voie de la transformation systémique », invite Sakhir Lô.