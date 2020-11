Salade de fonio à la mangue et aux noix de cajou épicées

Le fonio est très facile à cuisiner. Un proverbe Bambara dit bien que « le fonio n’embarrasse jamais le cuisinier ». La méthode la plus courante est de le passer à la vapeur tel le couscous mais il peut aussi être cuit en casserole, au micro-ondes ou dans un auto cuiseur de riz (même quantité de fonio que d’eau). Vu que le fonio est souvent traité de façon artisanale, soyez sûr de bien laver les graines avant la cuisson.

UNE RECETTE FACILE DE SALADE DE FONIO À LA MANGUE.

Ingrédients :

200 g de fonio

1 c. à s. de sel

le jus de 2 citrons

½ c. à c. de poivre

1 c. à s. huile d’olive ou d’arachide

1 botte de persil, ciselée

1 botte de menthe, ciselée

¼ oignon rouge, taillé en fine lamelles

1 mangue, taillée en brunoise

2 tomates romaines, coupées en dés

½ c noix de cajous épicées

Préparation :

Bien laver le fonio, 2 à 3 fois, dans un large bol. Placer le fonio dans le panier d’un cuiseur à vapeur (en utilisant une étamine si nécessaire). Recouvrir et cuire pendant environ 15 à 20 minutes. Débarrasser le fonio cuit dans un large bol et laisser refroidir.

Dans un autre bol, verser le jus de citron et assaisonner de sel et de poivre. Mélanger avec un fouet et ajouter l’huile progressivement pour émulsifier. Ajouter le persil, la menthe, les oignons rouges, la mangue et la tomate dans le bol où se trouve le fonio. Ajouter la vinaigrette au citron et agrémenter de noix de cajou épicées.Grains de fonio

LE FONIO

De couleur marron, ses grains sont minuscules, de la taille d’un grain de sable, et il est originaire des régions de Tambacounda, Kédougou et Kolda. Aujourd’hui, il est encore principalement cultivé dans le Sud-Est du Sénégal et en Casamance.

Les différentes sortes de fonio se distinguent par la longueur de leur cycle de croissance : parmi les plus communes se trouvent le fonio blanc ou momokò, qui ne demande pas plus de trois mois pour mûrir, et le fonio noir, ou youckokou, qui a besoin de quatre mois.

Traditionnellement, les femmes le préparent lors des jours de fête ou pour des occasions particulières comme les mariages.