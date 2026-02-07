Salémata : Le Président Diomaye pose la première pierre du LYNAQE

Partager Facebook

Arrivé ce matin à Kédougou pour la deuxième partie de sa tournée dans le Sénégal oriental, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à Salémata à la pose de la première pierre du Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE).

Cette pose s’inscrit dans un programme national structurant visant l’implantation de lycées d’excellence dans les différentes régions du pays, afin de corriger les déséquilibres territoriaux et de rapprocher une éducation de haut niveau des populations. S’inspirant des acquis des lycées d’excellence du Sénégal et d’expériences internationales, les LYNAQE apportent une réponse concrète au déséquilibre entre filières, en formant davantage de scientifiques capables de contribuer efficacement aux efforts de développement national.

Le Président de la République a rappelé que les LYNAQE ont pour vocation de stimuler l’innovation, la créativité et l’excellence scientifique, notamment dans les domaines des STEM (Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques), en offrant aux élèves des environnements propices au travail intellectuel, à la rigueur et à la performance. Le dispositif répond ainsi à un double impératif : renforcer la qualité des apprentissages et corriger les disparités socioéconomiques dans l’accès à une formation d’élite.

Maillon stratégique des politiques publiques d’équité et de justice sociale dans le secteur éducatif, le LYNAQE constitue également un outil structurant de formation du capital humain scientifique et technique, destiné à renforcer la souveraineté nationale, soutenir l’innovation et accroître la compétitivité du pays. Le concept Nation-Armée place la discipline, la rigueur, le civisme et l’esprit de responsabilité au cœur du parcours scolaire.

Chaque LYNAQE prendra la forme d’un campus d’internat d’environ dix hectares, accueillant 600 élèves de la 6ᵉ à la Terminale, recrutés par concours national, avec un objectif de parité filles-garçons, une représentation équilibrée des territoires, incluant des élèves du franco-arabe et des élèves en situation de vulnérabilité. Le modèle d’encadrement, co-construit par l’Éducation nationale et les Forces armées, combine exigence pédagogique et cadre structurant, au service de la réussite et de la formation de citoyens responsables.

À travers cet acte fondateur, le Chef de l’État affirme une orientation politique rappelée avec conviction, qui consiste à faire de l’excellence un outil d’équité, de cohésion nationale et de préparation stratégique du Sénégal de demain, en cohérence avec la vision Sénégal 2050.