Santé: Ouverture du débat général de l’assemblée mondiale de la santé

Le débat général a démarré, lundi, à Genève, à la 76ème Assemblée mondiale de la santé peu après le discours d’ouverture du directeur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Quelques 163 délégations vont tour à tour prendre la parole. Le représentant de l’Allemagne a pris la parole en premier, celui de Malte va clôturer la liste des orateurs. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal, Dr Marie Khemess Ngom Niaye, est la 73 ème personne à s’exprimer devant l’Assemblée mondiale.

L’Assemblée mondiale de la santé se tient à Genève du 21 au 30 mai sur le thème : »75 ans de l’OMS : sauver des vies, agir en faveur de la santé pour tous ».

Dans son discours d’ouverture, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a indiqué que le moment était venu d’écrire ensemble »un nouveau chapitre de l’histoire de la santé mondiale’’ afin de pouvoir ‘’faire face à des menaces communes avec une réponse commune’’ après la pandémie de Covid-19.

‘’C’est le moment pour nous d’écrire ensemble un nouveau chapitre de l’histoire de la santé mondiale, pour tracer une nouvelle voie, ensemble et rendre le monde plus sûr pour nos enfants et petits-enfants’’, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.