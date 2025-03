SANTÉ: UN SECTEUR À PROBLÈMES! Le diagnostic du ministre de la santé et de l’action sociale

Partager Facebook

Dr Ibrahima Sy, le ministre de la santé et de l’action sociale, invité de ‘’Point de vue’’ ce dimanche, a fait un diagnostic peu reluisant du système de santé au Sénégal. Il ne manquera pas de revenir sur les inégalités dans le traitement et la gestion des ressources humaines, le statut des agents, le gap à combler, la dette de l’Etat aux Etablissements Publics de Santé (EPS), entre autres. D’après le ministre, il est temps d’apporter des mesures correctives.

Selon Ibrahima Sy, le système de santé au Sénégal est mal en point avec notamment des fonctionnaires que la Fonction publique paye, des contractuels payés par le ministère, des agents recrutés et payés par les hôpitaux eux-mêmes, voire des agents gérés par les collectivités territoriales ou les comités de santé de développement. Évoquant le besoin en ressources humaines pour combler le gap, Dr Ibrahima Sy de rappeler qu’une évaluation a été faite et il se trouve que pour les 5 ans à venir, il faudra entre 15.000 et 20.000 agents à injecter.

Il ajoute : « Quand on regarde aujourd’hui les ressources humaines que le ministère de la santé doit utiliser, on n’a pas trop la capacité d’absorber tous ceux qui sortent des formations dans le domaine de la santé dont dispose le Sénégal et pour des contraintes budgétaires ». Selon toujours, Dr Ibrahima Sy, de 2025 à 2029, il faudra 3000 à 4000 agents à recruter et parmi ces agents-là plus de 60% seront des médicaux, des paramédicaux, du personnel de soutien, entre autres.

Par ailleurs, il estime que par rapport aux ressources humaines, il faut dire qu’il y’a une perception d’une iniquité et d’une inégalité dans la gestion et dans le traitement des ressources humaines et souvent c’est relatif au statut et au système de rémunération. « La difficulté qu’on a aujourd’hui c’est de pouvoir définir un statut qui puisse régler le problème de l’iniquité ou de l’inégalité dans les traitements », argumente-t-il. En outre, Dr Ibrahima Sy laisse entendre que si on est dans la fonction publique il faut dire quand même que le système est égalitaire, mais c’est souvent quand on sort et qu’on part au niveau des établissements publics de santé où il y’a vraiment des situations qui sont quand même inégalitaires.

Parlant de la dette due aux établissements publics de santé, il mentionne qu’il y’a des charges qui proviennent du ministère de la famille et des solidarités parce qu’il gère la couverture sanitaire universelle. « Les hôpitaux s’endettent auprès des fournisseurs, ces fournisseurs à leur tour s’endettent auprès des banques et c’est pourquoi je disais qu’on est dans un cercle vicieux mais on doit s’asseoir. On parle beaucoup de réformes et je pense qu’il est temps d’évaluer globalement la réforme hospitalière de 1998 pour voir ce qui a marché et ce qui n’a pas marché afin d’apporter les mesures correctives », conclut-il.

Mamadou Sow