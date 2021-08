Sarr à Tottenham pour 15 M€

Révélé la saison passée et courtisé par plusieurs cadors européens, le milieu de terrain du FC Metz, Pape Matar Sarr (18 ans, 3 matchs en L1 cette saison), va rejoindre, comme pressenti, Tottenham. Ce jeudi, le journaliste de The Guardian, Fabrizio Romano, confirme l’arrivée imminente de l’international sénégalais qui a passé sa visite médicale avec succès et attend simplement d’obtenir son permis de travail pour que la transaction soit officialisée.

Selon la même source, l’ancien pensionnaire de Génération Foot va rester en prêt pour la saison à Metz, qui va toucher 15 millions d’euros dans cette opération plus d’éventuels bonus “énormes” à l’avenir. Un dossier bien négocié par les Grenats.