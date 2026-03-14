Sauver l’année scolaire : l’alerte de la Cosydep aux acteurs du système

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La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique sonne l’alerte dans un contexte où le secteur éducatif est plongé dans une crise sans précédent.

Elle a lancé une « alerte nationale », du fait que « l’avenir d’une génération et la stabilité du capital humain du pays sont désormais en jeu. Plus de 150 heures de cours perdues, un boycott des évaluations et des cellules pédagogiques ainsi qu’un climat de menaces et de tensions qui complique toute recherche de solutions. »

Face à l’urgence, l’organisation appelle à des réponses exceptionnelles et immédiates. Elle invite le Premier ministre à piloter personnellement un dispositif de dialogue et de monitoring du secteur éducatif, tout en sollicitant une implication directe du chef de l’État pour apaiser les tensions et rassurer la communauté éducative écrit Seneweb.

Une situation qui expose les élèves à des risques d’abandon scolaire, fragilise les performances académiques et accentue les inégalités, notamment pour les candidats aux examens nationaux de l’école publique.

Les membres du COSYDEP plaident aussi pour un accord minimal et immédiat afin de rétablir la confiance et permettre un retour rapide au fonctionnement normal des écoles.