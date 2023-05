Sa fortune, Yewwi, affaire Diatara, Khalifa Sall, Sonko : Idrissa Seck fait feu de tout bois

Idrissa Seck était l’invité du Groupe E-Media. Dans un entretien, l’ex-président du CESE s’est prononcé sur l’actualité nationale. Sans langue de bois.

« J’ai beaucoup d’argent

Idrissa Seck a piqué une colère noire quand il a été interrogé sur fortune « impressionnante ». « Il faut dire la vérité. Arrêter de spéculer ou de dire des histoires. Soit, vous posez les bonnes questions et je vous donne les réponses, soit vous ignorez la situation et vous vous taisez». Il rembobine : « J’ai beaucoup d’argent. J’ai commencé à gagner de l’argent depuis la classe de 6e et en gérant beaucoup de missions ».

« Wade mérite que je l’attaque »

Sur ses attaques contre le Président Wade, Idrissa Seck répond sur un ton incisif. « Il le mérite ». Avant d’enchaîner: « Mais pourquoi M. Wade ? Pourquoi vous autorisez Me Wade à m’attaquer, à dire Idrissa Seck est un voleur, et vous ne nous permettez pas de lui répondre et de l’attaquer. Je l’attaque, il le mérite ».

« Si Diatara est coupable, il faut le sanctionner »

Interrogé sur l’affaire Yankhoba Diatara accusé de malversations financières dans la gestion du Mondial 2022, Idy est sans équivoque : « Tant que je n’ai pas lu le rapport de la Cour des comptes, je ne peux prendre aucune décision. Mais s’il est fautif, je vais l’écarter. Il ne sera plus à mes côtés. Toutefois, je respecte le principe de la présomption d’innocence et c’est à lui de s’expliquer. Si Yankhoba Diatara est coupable d’actes délictueux, que la loi s’applique avec toute sa rigueur et même si je suis président de la République et que le rapport se retrouve sur mon bureau, il sera sanctionné. L’audit est une chose très normale. C’est seulement au Sénégal qu’on croit que c’est pour vous dénigrer, mais c‘est juste un exercice de vérification. »

« Khalifa Sall ne peut pas être derrière Sonko »

Quid de l’avenir de la coalition Yewwi Askan Wi ? « Yewwi Askan Wi est dans un avenir sombre. Elle s’est murée dans une situation complexe. Khalifa Sall, c’est l’héritier de Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Ousmane Tanor Dieng. Il ne peut pas se ranger derrière Ousmane Sonko. C’est mathématiquement impossible. Le leader de Taxawu Sénégal a un souci qui est différent de celui d’Ousmane Sonko. Mais c’est vrai qu’aujourd’hui, ils ont presque le même souci, à savoir la participation à la Présidentielle. Le dialogue peut produire qu’on réaménage la loi électorale. Ousmane Sonko doit d’abord régler son problème d’éligibilité, mais c’est moi le patron de l’opposition. »

Haro au « Gatsa Gatsa »

Le leader de Rewmi, Idrissa Seck a fustigé et déploré le comportement du leader de Pastef, Ousmane Sonko. Ce, suite à la sortie de son slogan « Gatsa Gatsa » dédié à la jeunesse. « Tu te dis leader et tu veux diriger les gens, mais tu n’as rien à offrir à la jeunesse que deux mots d’insultes « Gatsa Gatsa ».