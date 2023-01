Scandale Miss Sénégal : Le procureur blanchit Amina Badiane

L’organisatrice de l’élection Miss Sénégal peut crier à la victoire dans l’affaire de viol au préjudice de la lauréate de l’Edition 2020, Ndèye Fatima Dione. Le procureur de la République a classé les plaintes pour apologie de viol et de viol, formulées contre elle sans suite.

Selon les informations de L’Observateur, le 20 janvier 2023, le procureur de la République a décidé, après enquête de la Sûreté urbaine de Dakar, de classer les plaintes contre Amina Badiane sans suite. Une décision prise après les révélations du rapport d’enquête fait par les hommes du commissaire Bara Sangharé. Dans leurs conclusions, les hommes du commissaire Sangaré ont affirmé que les éléments de l’enquête ne permettent pas d’établir les faits de viol suivi de grossesse sur Ndèye Fatima Dione.

Aussi, Mariama Kébé dite Mamico et Kader Gadji qui s’étaient constitués parties civiles sont inculpés pour diffamation et injures publiques. Le maitre des poursuites a fait un réquisitoire introductif au juge du deuxième cabinet du tribunal de Dakar pour solliciter l’ouverture d’une enquête judiciaire contre Mariama Kébé, Kader Gadji et X. Maintenant, l’organisatrice de l’élection Miss change de posture. Amina Badiane est désormais partie civile.