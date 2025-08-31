SDER à Linguère : Les conducteurs des forages saluent la gestion de l’eau en milieu rural par l’entreprise

Au total ils étaient 91 conducteurs de forages dans le département de Linguere qui se sont donnés rendez-vous ce dimanche au siège de la Sénégalaise des Eaux Rurales (Sder) à Dahra pour dire oui à la Sder en marge d’un point de presse. En effet, au nom du président de l’association des conducteurs des forages de la région de Louga Malai Diouf, la Sder est la bienvenue dans le département de Linguere. Selon lui, avec la Sder, les populations du département de Linguere saluent la gestion de l’eau en milieu rural. Poursuivant, Malai Diouf dénonce la réaction des gens mal intentionnés qui vilipendent la Sder alors que ladite entreprise (Sder) a l’expérience en matière d’eau dans le milieu rural, suffisant que l’État ne s’est pas trompé en confiant la gestion de l’eau en milieu rural à la Sder.

À en croire toujours à Malai Diouf,de nos jours 91 sur les 176 forages que compte le département de Linguere sont enrôlés par la Sder au grand bonheur des populations. Et ce dernier d’ajouter que 12 qui souffraient de pompes sont équipés par la Sder, 9 forages qui avaient des problèmes de factures avec le Senelec sont en règle à cause de la Sder. Aujourd’hui , d’après Malai Diouf, le prix du mètre cube d’eau est vendu à 250f CFA avec la Sder dans les concessions alors qu’auparavant le prix variait entre 400 et 500f CFA . Mieux, Malai Diouf de signaler que la Sder a mis en place un stock de pompes d’une valeur estimée à 150 millions de FCFA.

Appuyés par ses collègues conducteurs de forages Alpha Sow et Arona Ka respectivement à Barkedji et à Ndalla , Malai Diouf d’annoncer que la Sder créée des emplois en effectuant un recrutement massif en milieu rural (des releveurs, des plombiers, des mécaniciens, des soudeur) tout en améliorant également les salaires des conducteurs de forages.

Si on s’en tient aux propos de Malai Diouf, la Sder est venue garantir en milieu rural l’eau en qualité et en quantité suffisante au profit des usagers.

Dans sa communication, le président de l’association des conducteurs des forages de la région de Louga n’a pas manqué de rappeler l’échec des comités de gestion, des Asufor et des comités AD hoc marqué par un manque criard du liquide précieux et des pannes récurrentes des forages en milieu rural.

Samba Khary Ndiaye (Linguere)