Secrétaire General de l’ONU: Une mauvaise nouvelle tombe pour Macky

Les chances du Président Macky Sall de se retrouver à la tête de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), après la fin de son mandat, sont désormais très minces.

Depuis son retrait du palais présidentiel, Macky Sall s’affaire à redéfinir son avenir politique et diplomatique. Loin de la scène nationale, l’ancien président du Sénégal se concentre désormais sur ses ambitions internationales à travers son cabinet de conseil, Semmo Holding. Mais au-delà du simple rôle de consultant, des sources bien informées évoquent une possible aspiration à un poste d’envergure mondiale : le secrétariat général des Nations unies.

Si aucune annonce officielle n’a été faite, plusieurs observateurs voient dans ses récents déplacements et rencontres une stratégie soigneusement élaborée. Macky Sall, qui jouit d’une réputation d’homme de consensus sur la scène africaine, pourrait capitaliser sur son expérience à la tête de l’Union africaine et sur son bilan en matière de diplomatie multilatérale. Son passage marqué par des initiatives sur la sécurité, l’environnement et la coopération internationale plaide en faveur d’un profil capable d’attirer les soutiens nécessaires.

Le poste de secrétaire général de l’ONU est traditionnellement attribué à des figures discrètes, issues de régions du monde sous-représentées à la tête de l’organisation. Après l’actuel mandat du Portugais António Guterres, un changement de région géopolitique pourrait jouer en faveur d’un candidat africain. Macky Sall, fort de ses réseaux au sein des organisations internationales et de son expérience en médiation, pourrait incarner cette alternative. Mais sa décision de reporter la Présidentielle de 2024, il y a un an, pourrait bien avoir refroidi ses chances, ainsi que l’enthousiasme de la communauté internationale à son égard. Nous savons tous qu’une telle ambition de briguer le poste de secrétaire général de l’ONU nécessiterait un soutien diplomatique solide, notamment de la part des grandes puissances et du Conseil de sécurité de l’ONU.

Selon Jeune Afrique, ce report fait il y a un an, a suscité de vives critiques à l’échelle internationale. Alors que certains proches le voyaient déjà succéder à António Guterres, dont le mandat s’achève en 2026, ce faux pas a semé le doute. « Le report, suivi de violences, de tensions avec l’opposition et d’une remise en cause de la stabilité démocratique sénégalaise, a terni la réputation d’un dirigeant autrefois salué pour son leadership. La communauté internationale, qui avait applaudi sa décision de ne pas briguer un troisième mandat en juillet 2023, a vu dans cette manœuvre une ombre sur son bilan », rapporte le journal panafricain. Le journal indique que ce précédent pourrait handicaper sa candidature à l’ONU, un poste exigeant une stature irréprochable et un consensus diplomatique. « Ses ambitions, bien que légitimes, se heurtent désormais à un scepticisme grandissant », croit savoir JA.

Pour l’instant, l’intéressé garde le silence sur cette question. Mais une chose est sûre : Macky Sall ne semble pas prêt à disparaître de la scène internationale. Pour ses activités internationales, Macky Sall continue de s’appuyer sur son ancien premier conseiller diplomatique, Oumar Demba Ba, qui l’accompagne lors de ses déplacements et coordonne les activités de sa fondation dédiée aux questions de paix et de développement.

E. NDIAYE