Secrétariat général de l’ONU : un sondage international place Macky Sall en tête des intentions de vote

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La course pour le prestigieux poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) s’accélère. À quelques mois de l’élection du successeur d’António Guterres, dont le mandat prend fin le 31 décembre 2026, une étude internationale place l’ancien président sénégalais Macky Sall en tête des intentions de vote. Portée par le Burundi, sa candidature semble cristalliser un large consensus au sein du Sud Global.

Selon un récent sondage publié par le cabinet américain Holding Price Limited, Macky Sall s’impose désormais comme le favori du scrutin. Avec 38,6 % d’intentions de vote, l’ancien chef d’État sénégalais distance nettement ses principaux rivaux, notamment l’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet (24,2 %) et l’actuel directeur de l’AIEA, Rafael Grossi (21,7 %), alors que la représentante du Costa Rica, Rebeca Grynspan, est créditée de 15,5%.

Pour l’heure, les quatre personnes en lice seront auditionnées le 22 avril. L’élection d’un candidat est conditionnée, entre autres, par un soutien unanime des cinq membres permanents de l’ONU (Russie, USA, Chine, France et le Royaume-Uni).