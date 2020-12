Secrets de Beauté des Noires

Vous êtes Noire et vous en êtes fier! Soyez encore plus belle sans vous ruiner! Vous trouverez ici de petites astuces de beauté, à l’aide de produits locaux donc moins chers et faciles à s’en procurer! Black is so beautiful!!

1♥-Pour des cheveux résistants, brillants et sans pellicules

✔Ce qu’il vous faut : beurre de cacao, beurre de karité et/ou huile d’olive, eau tiède, jus de citron.

✔ Technique : Mélanger en quantité égale du beurre de cacao, du beurre de karité et de l’huile d’olive. Faire un masque de cheveux (ou bain d’huile) la veille. Le lendemain faire son shampoing à l’eau tiède et au dernier rinçage utiliser de l’eau additionné à du jus de citron ou à défaut du vinaigre. L’eau doit être très acide au goûter. Voici une recette toute simple pour lutter contre les pellicules, chutes et cassures de cheveux. Le bain d’huile se fait 1 à 2 fois par mois. Noter par ailleurs que chacun de ces produits (beurre de cacao, beurre de karité et huile d’olive) constitue séparément un excellent bain d’huile. Donc aucune inquiétude si vous ne pouvez associer tous les trois.

✔ Conseil : Se sécher les cheveux à l’air libre autant que possible. Eviter l’habitude du sèche-cheveux car il fragilise à la longue votre chevelure. De plus, vous économiserez à chaque fois en électricité!

2♥-Pour des lèvres douces et pulpeuses

✔ Ce qu’il vous faut : beurre de cacao ou beurre de karité

✔ Technique : Appliquer généreusement sur les lèvres, chaque jour au coucher, du beurre de karité ou de cacao en prenant le soin de frotter doucement comme pour un gommage doux. Non seulement ce petit geste quotidien vous procurera des lèvres douces et pulpeuses à souhait mais aussi protégera vos lèvres contre les fendillements et ôtera les peaux mortes.

✔ Conseil : En période d’harmattan répéter régulièrement ce geste en cours de journée.



3♥-Contre les acnés du visage

✔ Ce qu’il vous faut : kaolin, jus de citron, eau

✔ Technique : Faire un masque à base de kaolin. Mélanger le kaolin au jus d’un citron jusqu’à obtenir une pate homogène. Diluer avec un peu d’eau si votre visage est très sensible. Appliquer le mélange sur le visage en évitant le contour des yeux. Conserver le masque 1 à 2 heures ou toute la nuit selon la sensibilité de votre peau. Se rincer le visage à l’eau tiède.

✔ Conseil : Faire ce masque au quotidien pour un traitement d’attaque et 2 à 3 fois par semaine pour un soin d’entretien.



4♥-Contre les points noirs du visage

✔ Ce qu’il vous faut : vinaigre, coton

✔ Technique : imbiber le coton de vinaigre et le passer tous les soirs avant le coucher sur le visage en insistant sur les points noirs.

✔ Conseil : Ne pas trop vous frotter le visage si vous avez la peau sensible.



5♥-Pour avoir des ongles bien blancs

✔ Ce qu’il vous faut :du jus de citron

✔ Technique : Tremper vos doigts dans du jus de citron non dilué ou imbiber du coton avec du jus de citron et frottez-vous en les doigts. Repétez cette opération au moins fois par semaine.

✔ Conseil : Pour gagner du temps, couper le citron en deux et utiliser chaque moitie pour vous en frotter directement les ongles.



6♥-Pour des lèvres pulpeuses sous un maquillage

✔ Ce qu’il vous faut : du glaçon

✔ Technique : Passer un glaçon sur vos lèvres juste avant de poser votre maquillage. Elles auront ainsi une belle couleur rosée et seront plus rebondie que d’habitude.



7♥-Pour avoir des mains douces✔ Ce qu’il vous faut : la peau d’orange✔ Technique : Désormais lorsque vous mangerez des oranges, ne jetez la peau! Frottez-en vos mains avec l’interieur de la peau. Simple et surtout naturel pour revitaliser et adoucir la peau des mains.



8♥-Pour lutter contre le sébum et les boutons du visage

✔ Ce qu’il vous faut :de la mie de pain, du lait (selon)

✔ Technique : Si vous n’aimez pas manger la mie de pain, c’est tant mieux! Au moins, elle vous sera utile avant la poubelle! Frottez-vous en le visage chaque matin. Attendez quelques minutes avant de prendre votre douche. Ou mieux encore, faites cette opération avant le coucher. La levure contenue dans la mie de pain a une action efficace sur les boutons.

✔ Conseil : Pour les boutons plus ou moins gros, faire une sorte de cataplasme avec la mie trempée dans du lait et le garder toute la nuit.



9♥-Pour améliorer la pousse des cheveux

✔ Ce qu’il vous faut : 50 ml d’huile d’olive, 5 gousses d’ail

✔ Technique : Fabriquer votre propre huile anti-chute de cheveux avec un mélange de 5 gousses d’ail rendues en purée et 50 ml d’huile d’olive. Laissez reposer pendant 2 jours. Faire un masque de cheveux à base de cette huile, le garder pendant 30 min minimum ou toute une nuit idéalement avant de faire votre shampooing. L’ail favorise l’assainissement du cuir chevelu en améliorant la pousse des cheveux. De plus, il lutte efficacement contre les pellicules.

✔ Conseil : Après votre shampooing, rincez toujours vos cheveux avec de l’eau additionnée à du jus de citron ou à du vinaigre. Cela donnera de l’éclat à votre chevelure.



10♥-Comment utiliser la mangue comme soin de visage ?

✔ Ce qu’il vous faut : 1 mangue, 1 jaune d’oeuf + du miel, de l’huile d’amande douce (selon)

✔ Technique : Pour une réhydratation et une nutrition complètes, mixez votre mangue avec un jaune d’œuf. Appliquez le mélange sur votre visage et laissez-le tout reposer pendant un quart d’heure avant de rincer à l’eau tiède. Pour soigner les imperfections, ajoutez du miel et un peu d’huile d’amande douce à la mixture. Si vous avez la peau grasse, mixez votre mangue avec quelques gouttes de jus de citron. Votre visage bien protégé, les agressions ne pourront donc plus vous affecter.