Secteur des médias : Le ministre Aliou Sall sort un arrêté pour l’identification des Entreprises de Presse au Sénégal

Le ministère de la Communication, des télécommunications et du numérique, Aliou Sall a publié un arrêté portant sur la mise en place d’une plateforme numérique pour l’identification des entreprises de presse. Ce dispositif vise à renforcer la transparence et à garantir une meilleure régulation du secteur de la presse.

Dans un document parvenu à la redaction, il est noté que désormais « l’ensemble des entreprises de presse au Sénégal ont l’obligation d’utiliser la plateforme https://declarationmedias.sec.gouv.sn, afin d’y renseigner toutes les informations pour les identifie. À savoir : le nom de l’organe de presse et son mode de publication ; la date de création ; le responsable moral (dirigeant), le Directeur de publication ; le Rédacteur en chef, le nom et l’adresse de l’imprimerie ; l’identification de l’entreprise (statut, adresse, contact, actionnariat) ; le dépôt légal (version électronique) ; le nombre de journalistes et techniciens des médias détenteurs de la carte nationale de presse ; le quitus fiscal et les états financiers; la fréquence (s) exploitée (s) pour chaque localité (pour les radios), le responsable de programmes ; la convention et le cahier de charges avec l’organe de régulation, le numéro de canal (TNT, Canal+, Orange TV, ….) ;

Reconnaissance et obligation d’enregistrement

À l’issue de l’enregistrement sur la plateforme, chaque entreprise recevra une attestation avec un numéro d’identification unique, équivalant à une reconnaissance légale officielle par le ministère en charge de la Communication. Le document souligne que toutes les nouvelles entreprises de presse devront se conformer à cette procédure dès l’entrée en vigueur de l’arrêté. « Les entreprises déjà constituées auront un mois après l’entrée en vigueur pour se conformer aux exigences établies », rapporte t-on.

Les entreprises de presse qui ne respecteront pas cette procédure, conformément aux articles 68, 80, 82, 83, et 94 de la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse, ne seront pas reconnues par l’État. De plus, les publications étrangères ne respectant pas les obligations d’identification, de déclaration, et de dépôt légal seront soumises à des sanctions prévues par l’article 78 de la même loi, informe l’arrêté.

Les entreprises de médias qui ne disposeront pas de ce numéro d’identification unique ne pourront pas bénéficier des avantages liés à leur statut. Le Directeur de la Communication est chargé de l’exécution de cet arrêté, qui entrera en vigueur un jour après sa publication au Journal officiel.

Alioune Sall,« beaucoup de médias étrangers versent peu de redevances aux services fiscaux »

Le ministre de la Communication et des Télécommunications, a évoqué la situation de médias étrangers exerçant au Sénégal. Selon Alioune Sall, « beaucoup de médias étrangers ne payent pas normalement ou versent peu de redevances aux services fiscaux sénégalais ». Pour lui, il faut contraindre ces entreprises à se conformer à la réglementation fiscale. Il a donné en exemple, le « cas particulier du groupe Canal + qui ne versait que 75 millions FCFA aux services fiscaux ». Le ministre a annoncé que les services fiscaux ont procédé à un travail de redressement fiscal. « Ce travail de réorganisation sur l’assiette fiscale a permis de recouvrer 4 milliards 25 millions au compte du groupe Canal + ».

Alioune Sall a promis qu’un « travail de réglementation et d’enregistrement des entreprises de presses sera aussi fait en collaboration avec les services fiscaux ».