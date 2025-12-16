Section de recherches : Adama Fall libéré après son audition

Partager Facebook

Selon des informations relayées par Seneweb, Adama Fall, responsable politique de l’Alliance pour la République (APR), a été libéré suite à une convocation, ce mardi 16 décembre 2025, à la Section de Recherches de Colobane dans le cadre d’une affaire de dette impayée.

Selon la même source, Adama Fall avait bénéficié d’un prêt de 10 millions de francs CFA auprès du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS), garanti par le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (Fongip). Poursuivi pour défaut de paiement, il a été traîné en justice par l’établissement de crédit.