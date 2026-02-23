Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
azoura fall assane .jpeg

Section de recherches de Colobane : Azoura Fall fait faux bond aux enquêteurs

23 février 2026 Actualité

Azoura Fall, figure militante du parti PASTEF, n’a finalement pas répondu à sa convocation devant les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane ce lundi. L’information a été relayée par Yayou Fatima via un post sur sa page Facebook.

« Je reviens de la section de recherche. Azoura qui m’a appelé ce matin pour me dire qu’il allait répondre n’a pas finalement déféré à sa convocation », a-t-elle écrit.

Pour rappel, Azoura Fall a été convoqué suite à des propos controversés tenus sur les réseaux sociaux à l’endroit du Président de la République. Il commentait le limogeage de Bassirou Kébé.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

Tags

Vérifier aussi

1763892332518

Reddition des comptes : l’Assemblée nationale livre Moussa Bocar Thiam à la haute cour de justice

La Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains de l’Assemblée …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved