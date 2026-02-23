Section de recherches de Colobane : Azoura Fall fait faux bond aux enquêteurs

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Azoura Fall, figure militante du parti PASTEF, n’a finalement pas répondu à sa convocation devant les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane ce lundi. L’information a été relayée par Yayou Fatima via un post sur sa page Facebook.

« Je reviens de la section de recherche. Azoura qui m’a appelé ce matin pour me dire qu’il allait répondre n’a pas finalement déféré à sa convocation », a-t-elle écrit.

Pour rappel, Azoura Fall a été convoqué suite à des propos controversés tenus sur les réseaux sociaux à l’endroit du Président de la République. Il commentait le limogeage de Bassirou Kébé.

Publié par EL HADJI MODY DIOP